На Олимпиаде в Пекине выявили один новый случай заражения коронавирусом

На Олимпиаде в Пекине выявлен один новый случай заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте Игр.

17 февраля в Пекин прибыло 25 человек, среди которых 4 — спортсмены и официальные представители сборных, еще 19 — «представители других заинтересованных сторон». После ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлен один новый случай заражения ковидом.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.