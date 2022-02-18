На Олимпиаде в Пекине выявили один новый случай заражения коронавирусом
На Олимпиаде в Пекине выявлен один новый случай заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте Игр.
17 февраля в Пекин прибыло 25 человек, среди которых 4 — спортсмены и официальные представители сборных, еще 19 — «представители других заинтересованных сторон». После ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлен один новый случай заражения ковидом.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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