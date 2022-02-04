Началась церемония открытия Олимпиады в Пекине

В Пекине началась церемония открытия XXIV зимней Олимпиады.

Мероприятие проходит на Национальном стадионе в столице Китая, также известном под названием «Птичье гнездо». В церемонии примут участие представители 91 делегации. Сборная России выйдет на стадион во время парада спортсменов под 46-м номером. Парад откроет сборная Греции, последней на арене появится команда Китая.

В каждой из команд будет по два знаменосца — мужчина и женщина. У сборной России знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.