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Пекин-2022

Сегодня, 15:03

Началась церемония открытия Олимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

В Пекине началась церемония открытия XXIV зимней Олимпиады.

Мероприятие проходит на Национальном стадионе в столице Китая, также известном под названием «Птичье гнездо». В церемонии примут участие представители 91 делегации. Сборная России выйдет на стадион во время парада спортсменов под 46-м номером. Парад откроет сборная Греции, последней на арене появится команда Китая.

В каждой из команд будет по два знаменосца — мужчина и женщина. У сборной России знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022: открытие. Открытие Олимпиады-2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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