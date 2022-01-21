Легкоатлет Лопин: «Попадание в состав олимпийской сборной по бобслею является неожиданным»

Российский легкоатлет Дмитрий Лопин высказался о попадании в состав сборной России по бобслею на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Попадание в состав олимпийской сборной по бобслею является неожиданным, — приводит слова Лопина ТАСС. — Но еще больше я был удивлен после того, как показал один из лучших результатов во время тестирований, последнее из которых проходило в начале года в Латвии. Если говорить про задачи на Игры, то пока я ничего не загадываю из-за сложной коронавирусной ситуации в мире. Очень важно не заболеть перед соревнованиями, поэтому сейчас самое главное — сохранить здоровье до Олимпиады».

По словам легкоатлета, он не мог представить, что будет выступать в другом виде спорта, и окажется в составе олимпийской сборной.

«У меня были совершенно другие планы. Но жизнь сложилась так», — сказал он.

30-летния россиянин перешел в бобслей весной 2021 года. В конце марта он в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата России в соревнованиях экипажей бобов-четверок и серебро — в двойках, после чего был включен в список кандидатов в основной состав олимпийской сборной .

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.