Майгуров рассказал, что Латыпов может вылететь в Пекин вместе со всей сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался по поводу вылета россиянина Эдуарда Латыпова в Пекин на Олимпиаду.

Спортсмен 6 января заразился коронавирусом и до 19 января был на карантине в Германии. Оргкомитет Игр требовал, чтобы спортсмен вылетел в Пекин не раньше 28 января, сборная России планирует вылететь 26-го.

«Мы рассчитываем, что Эдуард примет участие в одной-двух гонках этапа Кубка мира в Антхольце, завтра он должен бежать масс-старт. Что касается его прибытия в Москву, то мы будем отталкиваться от даты его вылета в Пекин. Находимся по этому поводу в ежедневном контакте с Олимпийским комитетом России. Варианты такие — либо Латыпов останется в Европе, чтобы также, за сутки до отправления в Китай, вылететь в Россию и провести в Москве минимальное количество времени. Либо отправится в Китай вместе со всей командой», — цитирует Майгурова ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования биатлонистов стартуют 8 февраля.