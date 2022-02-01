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Сегодня, 11:31

«Мы ждем наших ребят с хорошими результатами и красивыми победами!» Роднина — об Олимпиаде в Пекине

Роднина поделилась ожиданиями от предстоящей зимней Олимпиады в Пекине
Мария Куцубеева
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине.

—Какие у вас ожидания от предстоящей Олимпиады?
Ожидание красивых выступлений, рекордов, красивого катания. Да и вообще жду хорошую борьбу!

—И, наверное, честную?
— Олимпиада — единственные соревнования, где спортсмен дает клятву перед ними— бороться честно, по правилам и уважать своего соперника. Поэтому честность заложена уже в регламенте соревнований.

— За каким видом спорта будете внимательно следить?

— Естественно, за фигурным катанием. Также за биатлоном, хоккеем и лыжными гонками.

— Что бы вы хотели пожелать нашим ребятам на этой Олимпиаде?

— Бороться, показать лучшее, на что они готовы. Пусть знают, что мы за всех болеем! С каждым из них будем кататься, бегать, стрелять, прыгать. Страна за ними. Мы их ждем с хорошими результатами и красивыми победами!

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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