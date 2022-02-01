«Мы ждем наших ребят с хорошими результатами и красивыми победами!» Роднина — об Олимпиаде в Пекине
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине.
—Какие у вас ожидания от предстоящей Олимпиады?
Ожидание красивых выступлений, рекордов, красивого катания. Да и вообще жду хорошую борьбу!
—И, наверное, честную?
— Олимпиада — единственные соревнования, где спортсмен дает клятву перед ними— бороться честно, по правилам и уважать своего соперника. Поэтому честность заложена уже в регламенте соревнований.
— За каким видом спорта будете внимательно следить?
— Естественно, за фигурным катанием. Также за биатлоном, хоккеем и лыжными гонками.
— Что бы вы хотели пожелать нашим ребятам на этой Олимпиаде?
— Бороться, показать лучшее, на что они готовы. Пусть знают, что мы за всех болеем! С каждым из них будем кататься, бегать, стрелять, прыгать. Страна за ними. Мы их ждем с хорошими результатами и красивыми победами!
Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.