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Сегодня, 12:55

Фетисов обратился к российским олимпийцам: «Надо верить в себя! Верить в то, за чем ты приехал!»

Фетисов обратился к российским олимпийцам, выступающим на Играх в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» обратился к российским спортсменам, которые выступают на Олимпиаде в Пекине-2022.

«Поменьше негативной информации, — сказал Фетисов «СЭ». — Не нужно отвлекаться на всякие истории, все это потом. Нечего делать в соцсетях, а нужно готовиться к стартам. Мне кажется, это очень важно. Понятно, что Олимпийские игры — это всегда особое психологическое напряжение. Надо быть готовым. Если ты не готов к этому напряжению, то, наверное, нечего было ехать. Может, это достаточно жестко с моей стороны. Но это соревнования. Можно будет расслабиться и расстраиваться только после окончания соревнований. Верить в себя надо, это самое главное! Верить в то, за чем ты приехал! И биться до конца!

Понимаю, для ребят все происходящее — это очень непростая история. Мы верим, переживаем, поддерживаем. В голове у спортсменов многое происходит, но это все нужно выбросить. Каждый, кто выходит на старт, должен отдаваться на 100 процентов, а удача придет. Она любит сильных и тех, кто верит в свой успех. Всем ребятам уверенности! Мы сильно переживаем. Понимаем, в какой обстановке вы находитесь. Помочь не можем, кроме каких-то слов. Каждый спортсмен должен понимать, что у него есть шанс. Все в его руках!"

Олимпиада в Китае проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

В данный момент сборная России занимает девятое место в медальном зачете, на счету команды 2 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград.

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Олимпиада
Вячеслав Фетисов
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