Есмантович: «Тренерский штаб сборной России продолжит общаться с кандидатами до Олимпиады»

Советник главного тренера сборной России, президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что тренерский штаб продолжит активно общаться с кандидатами в команду до сбора на Олимпийские игры.

«Во-первых, перед паузой на Олимпиаду надо улучшить физическое состояние ребят. Мы понимаем, что вопрос с участием на Олимпиаде игроков НХЛ решится в самое ближайшее время, но готовятся все ребята, в том числе и в Северной Америке, — сказал Есмантович ТАСС. — Мы посмотрим, кто в каком состоянии находится, сделаем выводы по проведенным матчам во всех линиях, по игре в большинстве, меньшинстве, овертайме».

«Мы будем собираться еще не раз и анализировать итоги турнира. Более того, тренерскому корпусу поручено взаимодействовать со всеми хоккеистами как в своих, так и в других клубах, беседовать с кандидатами. Поэтому мы работаем в полном объеме и ждем регламента проведения Олимпиады», — добавил Есмантович.