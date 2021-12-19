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Ковальчук рассказал, как проходит формирование состава сборной России на Олимпиаду

19:38
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, как проходит подготовка к Олимпиаде и формирование состава национальной команды.

— Более сотни игроков уже в ковид-протоколе НХЛ. Насколько за последние дни изменились ваши ожидания по поводу их приезда, если изменились?

— Мы ждем десятого января, и там будет все ясно. Есть дедлайн, когда НХЛ обязаны объявить поедут они на Олимпиаду или нет. Поэтому мы спокойно ждем эту дату.

— Сейчас вы улетаете обратно в Северную Америку смотреть кандидатов?

— Да, ну не прямо сейчас, мы еще соберемся на этой неделе, обсудим результаты кубка первого канала. Каждый предоставит свои видения по каждому хоккеисту, сделаем выводы. А что касается начала января, то да. Моя задача в первую очередь посмотреть ребят там. Надеюсь, что Кучеров вернется, Малкин вернется. Поэтому есть, чем заняться, с кем созвониться. Еще раз ребятам донести, что от них будут требовать, чтобы те, кого мы планируем вызвать, были готовы.

— Насколько в поле зрения будет молодежный чемпионат мира?

— Я думаю, это будет зависеть от их выступления, игры. Мы от всего сердца им желаем удачи, я думаю, что МЧМ это такой предновогодний турнир, который в России очень любят, будем смотреть матчи и болеть. Дай бог, чтобы выиграли ребята.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Надежда Тонконог все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное