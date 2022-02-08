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Сегодня, 17:20

Татьяна Иванова принесла России первую медаль в истории в одиночных женских санях на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент
Татьяна Иванова.
Фото AFP

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине.

Это первая медаль в истории России в одиночных женских санях на Олимпиаде.

Советские саночницы завоевали две медали: на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде Вера Зозуля стала первой, а Ингрида Амантова — третьей.

В ноябре спортсменка получила тяжелую травму и рисковала остаться без Олимпийских игр: на этапе Кубка мира в Пекине Иванова получила разрыв связок и трещину в таранной кости.

Олимпиада-2022. Татьяна Иванова. Олимпиада 2022: Иванова взяла бронзу в санях! Россия и Финляндия в женском хоккее. Онлайн-трансляция 8 февраля

Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Татьяна Иванова
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