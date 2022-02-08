Татьяна Иванова принесла России первую медаль в истории в одиночных женских санях на Олимпиаде

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине.

Это первая медаль в истории России в одиночных женских санях на Олимпиаде.

Советские саночницы завоевали две медали: на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде Вера Зозуля стала первой, а Ингрида Амантова — третьей.

В ноябре спортсменка получила тяжелую травму и рисковала остаться без Олимпийских игр: на этапе Кубка мира в Пекине Иванова получила разрыв связок и трещину в таранной кости.