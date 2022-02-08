Российская саночница Иванова стала бронзовой призеркой Олимпиады в Пекине

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. Она стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Причем Гайзенбергер выигрывает соревнования одиночниц на третьей Олимпиаде подряд. Ранее она брала «золото» на Играх в Пекине и Пхенчхане.

Ее главный соперник и фаворит этих соревнований Юлия Таубитц потеряла контроль над санями во второй попытке и выбыла из числа претендентов на медали.

По итогам четырех попыток россиянка Татьяна Иванова заняла в Пекине третье место. Второй стала немка Анна Беррайтер.

Санный спорт

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Одиночка

4-й заезд

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 3.53,944 (58,402 + 58,433 + 58,226 + 58.403)

2. Анна Беррайтер (Германия) — 3.53,947 (58,525 + 58,508 + 58,348 + 58.566)

3. Татьяна Иванова (Россия) — 3.54,507 (58,733 + 58,683 + 58,461 + 58,630)

4. Маделин Эгле (Австрия) — 3.54,809 (59,342 + 58,493 + 58,542 + 58,432)

5. Ханна Прокк (Австрия) — 3.54,824 (58,762 + 58,732 + 58,532 + 58,798)

6. Лиза Шульте (Австрия) — 3.54,885 (58,523 + 59,074 + 58,646 + 58,642)

7. Юлия Таубитц (Германия) — 3.55,433 (58,345 + 1.00,075 + 58,655 + 58,358)

8. Майя Тирума (Латвия) — 3.55,441 (58,956 + 58,849 + 58,865 + 58,771)

9. Натали Маг (Швейцария) — 3.55,940 (59,018 + 59,117 + 58,913 + 58,892)

10. Андреа Веттер (Австрия) — 3.55,977 (59,145 + 59,045 + 58,852 + 58,935)