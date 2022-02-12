Канада и США выдали лучший матч Олимпиады. Топ-вратарь КХЛ его провалил и подарил победу сопернику

Не день Паскуале.

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Группа A

Канада — США — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Робинсон — 1 (Хо-Сэнг, Стаал), 1:24 — 1:0. Миле — 1 (О`Нилл, Кэмпфер), 2:34 — 1:1. Майерс — 3 (Фаррелл, Сандерсон), 18:44 — 1:2. Бриссон — 2 (Шор), 22:37 — 1:3. Найт — 1 (мен., Винник), 34:13 — 2:3. Агостино — 1 (Миле), 46:13 — 2:4.

Вратари: Паскуале (57:34) — Манн.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (12+8+17) — 27 (13+9+5).

Судьи: Ансонс, Бьерк.

12 февраля. Пекин. Национальный.

Пока женская сборная России билась за путевку в полуфинал со швейцарками, в мужском турнире Канада и США определяли первую команду группы А и выдали, пожалуй, лучший матч на Олимпиаде.

За день до классического противостояния обе североамериканские команды выдали роскошный старт: американцы легко и без нервов разгромили «Куньлунь», переодетый в форму сборной Китая; канадцы показали практически эталонный матч с точки зрения структуры игры, уверенно задавив скоростью и прессингом по всей площадке потерявшихся в этом бесконечном движении немцев.

Ни те ни другие логично не стали перетряхивать победные составы. Однако Канада получила усиление в лице вернувшегося на позицию главного тренера Клода Жюльена, который во время командной тусовки в Швейцарии умудрился упасть с саней и пробить легкое сломанным ребром:

«Мы катались на санках. Из-за гололеда я соскользнул с тропы, врезался в дерево, сломал ребра. Мне очень повезло, что не случилось ничего хуже этого.

Помощь, которую я получил в Швейцарии после того, как команда уехала, была выдающейся. Они действительно очень старались, чтобы я смог приехать сюда.

Они связались с нашим медицинским персоналом и сказали: «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть вашего тренера», — рассказал о своей травме Жюльен по приезде в Пекин.

Само собой, быстрое возвращение франкофона на лавку никак не отразилось на рисунке канадцев, начинавших турнир во главе с бывший коучем «Чикаго» Джереми Коллитоном. Они сегодня показали все тот же дикий темп, бешеные обороты, мгновенный переход из обороны в атаку, быстро вылезали из углов. И этот напор конвертировался в гол уже через полторы минуты после стартового вбрасывания.

И сто процентов Канада была готова к тому, что США с кахаэловской тройкой Агостино — Миле — О'Нилл и кучей студентов смогут принять их темп. Стилистически обе команды всегда будут чуть ли не родными братьями. А вот то, что их прибьет один из лучших голкиперов КХЛ Эдди Паскуале, вряд ли кто-то ожидал.

Американцы пропустили первыми, но смогли забить голкиперу ярославского «Локомотива» первым же броском. Да, канадцы провалились в средней зоне. Но Паскуале так неприлично открыл ближний угол во время выхода «два в один», что Энди Миле просто не мог не отправить шайбу в него с неудобной руки.

Брендан Бриссон празднует гол. Фото Getty Images

Большую часть времени команда Жюльена контролировала шайбу. Однако парни Дэвида Куинна грамотно оборонялись, перекрывая свободные зоны, читали давление «Кленовых» и осознанно сделали ставку на контратаки, которая за минуту до конца первого периода позволила им усилиями Бена Майерса повести в счете, а в начале второго удвоить преимущество.

Причем шайбы проспекта «Вегаса» Брендана Бриссона не случилось бы, не начуди Паскуале за собственными воротами под давлением Нэйтана Смита и не подари шайбу Нику Шору, который отдал пас на пятак и организовал с подачи голкипера канадцев победный гол.

Вернуть интригу главному матчу группы А своим голом в меньшинстве мог лидер «Авангарда» Корбэн Найт, который пока неизменно выходит на краю во второй тройке с казанцем Джорданом Уилом и Адамом Тамбелини. Но стоило Канаде прижать соседей к воротам Штрауса Манна, как Паскуале пустил под плечом неплохой выстрел от Кенни Агостино с ползоны и не только окончательно похоронил сегодня родоначальников хоккея, но и практически стопроцентно лишил их первого места в группе. Похоже, теперь американских студентов стоит бояться еще больше.