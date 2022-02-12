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Сегодня, 11:00

Канада и США выдали лучший матч Олимпиады. Топ-вратарь КХЛ его провалил и подарил победу сопернику

Сборная США по хоккею победила Канаду на Олимпийских играх в Пекине
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Эдди Паскуале защищает ворота сборной Канады.
Фото Getty Images
Брендан Бриссон празднует гол.
Фото Getty Images
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Не день Паскуале.

Олимпийские игры-2022. Хоккей
Группа A
Канада — США — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Робинсон — 1 (Хо-Сэнг, Стаал), 1:24 — 1:0. Миле — 1 (О`Нилл, Кэмпфер), 2:34 — 1:1. Майерс — 3 (Фаррелл, Сандерсон), 18:44 — 1:2. Бриссон — 2 (Шор), 22:37 — 1:3. Найт — 1 (мен., Винник), 34:13 — 2:3. Агостино — 1 (Миле), 46:13 — 2:4.
Вратари: Паскуале (57:34) — Манн.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (12+8+17) — 27 (13+9+5).
Судьи: Ансонс, Бьерк.
12 февраля. Пекин. Национальный.

Пока женская сборная России билась за путевку в полуфинал со швейцарками, в мужском турнире Канада и США определяли первую команду группы А и выдали, пожалуй, лучший матч на Олимпиаде.

За день до классического противостояния обе североамериканские команды выдали роскошный старт: американцы легко и без нервов разгромили «Куньлунь», переодетый в форму сборной Китая; канадцы показали практически эталонный матч с точки зрения структуры игры, уверенно задавив скоростью и прессингом по всей площадке потерявшихся в этом бесконечном движении немцев.

Ни те ни другие логично не стали перетряхивать победные составы. Однако Канада получила усиление в лице вернувшегося на позицию главного тренера Клода Жюльена, который во время командной тусовки в Швейцарии умудрился упасть с саней и пробить легкое сломанным ребром:

«Мы катались на санках. Из-за гололеда я соскользнул с тропы, врезался в дерево, сломал ребра. Мне очень повезло, что не случилось ничего хуже этого.

Помощь, которую я получил в Швейцарии после того, как команда уехала, была выдающейся. Они действительно очень старались, чтобы я смог приехать сюда.

Они связались с нашим медицинским персоналом и сказали: «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть вашего тренера», — рассказал о своей травме Жюльен по приезде в Пекин.

Само собой, быстрое возвращение франкофона на лавку никак не отразилось на рисунке канадцев, начинавших турнир во главе с бывший коучем «Чикаго» Джереми Коллитоном. Они сегодня показали все тот же дикий темп, бешеные обороты, мгновенный переход из обороны в атаку, быстро вылезали из углов. И этот напор конвертировался в гол уже через полторы минуты после стартового вбрасывания.

И сто процентов Канада была готова к тому, что США с кахаэловской тройкой Агостино — Миле — О'Нилл и кучей студентов смогут принять их темп. Стилистически обе команды всегда будут чуть ли не родными братьями. А вот то, что их прибьет один из лучших голкиперов КХЛ Эдди Паскуале, вряд ли кто-то ожидал.

Американцы пропустили первыми, но смогли забить голкиперу ярославского «Локомотива» первым же броском. Да, канадцы провалились в средней зоне. Но Паскуале так неприлично открыл ближний угол во время выхода «два в один», что Энди Миле просто не мог не отправить шайбу в него с неудобной руки.

Брендан Бриссон празднует гол. Фото Getty Images
Брендан Бриссон празднует гол.
Фото Getty Images

Большую часть времени команда Жюльена контролировала шайбу. Однако парни Дэвида Куинна грамотно оборонялись, перекрывая свободные зоны, читали давление «Кленовых» и осознанно сделали ставку на контратаки, которая за минуту до конца первого периода позволила им усилиями Бена Майерса повести в счете, а в начале второго удвоить преимущество.

Причем шайбы проспекта «Вегаса» Брендана Бриссона не случилось бы, не начуди Паскуале за собственными воротами под давлением Нэйтана Смита и не подари шайбу Нику Шору, который отдал пас на пятак и организовал с подачи голкипера канадцев победный гол.

Вернуть интригу главному матчу группы А своим голом в меньшинстве мог лидер «Авангарда» Корбэн Найт, который пока неизменно выходит на краю во второй тройке с казанцем Джорданом Уилом и Адамом Тамбелини. Но стоило Канаде прижать соседей к воротам Штрауса Манна, как Паскуале пустил под плечом неплохой выстрел от Кенни Агостино с ползоны и не только окончательно похоронил сегодня родоначальников хоккея, но и практически стопроцентно лишил их первого места в группе. Похоже, теперь американских студентов стоит бояться еще больше.

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Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Сборная США по хоккею
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