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Сегодня, 13:10

Россия снова сыграет с Данией на Олимпиаде. Команду Жамнова ждет легкая дорога в полуфинал?

Прогноз на хоккейный матч 1/4 финала Олимпиады-2022 Россия — Дания 16 февраля
Отдел хоккея «СЭ»
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов.
Фото Кирилл Кудрявцев, AFP
Федотов улучшит статистику после чехов.

16 февраля сборная России в четвертьфинале Олимпиады сыграет с Данией, которая в квалификации переиграла Латвию (3:2). Начало матча — в 9:00 по московскому времени. Трансляция пройдет на Первом канале. Просмотр игры станет еще интереснее с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

16.02.2022 | Россия — Дания

Россия — Дания на Олимпиаде-2022

На групповом этапе Россия и Дания уже провели одну игру, которая завершилась непростой победой команды Алексея Жамнова. Победной стала шайба форварда ЦСКА Павла Карнаухова, а за пять секунд до конца третьего периода Кирилл Семенов точным броском по пустым воротам установил окончательный счет — 2:0.

Вратарь сборной России Иван Федотов отыграл второй матч подряд на ноль, отразив все 16 бросков по своим воротам.

Себастьян Дам и&nbsp;Маркус Лауридсен. «Вся тяжесть будет на плечах русских». Россия сыграет с главной сенсацией Олимпиады

Как сборные России и Дании провели групповой этап

Российская команда после сухих матчей со Швейцарией (1:0) и Данией (2:0) выдала невероятную по накалу игру с Чехией (5:6 ОТ). Лучшим бомбардиром на групповом этапе стал Кирилл Семенов, набравший 3 (2+1) очка. Три результативные передачи на свой счет записал Никита Гусев.

Датчане в стартовой игре неожиданно обыграли чехов (2:1), после чего были матчи с Россией (0:2) и Швейцарией (5:3). Лучшие бомбардиры сборной на данный момент — нападающие Фредерик Сторм и Юлиан Якобсен, набравшие по три очка. На счету форварда Патрика Расселла три результативные передачи.

Радость автора автора победной шайбы Павла Карнаухова.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча Россию. Коэффициент на выход наших в полуфинал составляет 1.18, на проход датчан — 4.80.

Прогноз «СЭ»: матч с чехами был скорее исключением — сборная России ставит на грамотный и дисциплинированный хоккей от обороны. Наш выбор — победа России при тотале меньше 5.5 с коэффициентом 2.22.

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Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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