Россия снова сыграет с Данией на Олимпиаде. Команду Жамнова ждет легкая дорога в полуфинал?

Федотов улучшит статистику после чехов.

16 февраля сборная России в четвертьфинале Олимпиады сыграет с Данией, которая в квалификации переиграла Латвию (3:2). Начало матча — в 9:00 по московскому времени. Трансляция пройдет на Первом канале. Просмотр игры станет еще интереснее с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

16.02.2022 | Россия — Дания

Россия — Дания на Олимпиаде-2022

На групповом этапе Россия и Дания уже провели одну игру, которая завершилась непростой победой команды Алексея Жамнова. Победной стала шайба форварда ЦСКА Павла Карнаухова, а за пять секунд до конца третьего периода Кирилл Семенов точным броском по пустым воротам установил окончательный счет — 2:0.

Вратарь сборной России Иван Федотов отыграл второй матч подряд на ноль, отразив все 16 бросков по своим воротам.

Как сборные России и Дании провели групповой этап

Российская команда после сухих матчей со Швейцарией (1:0) и Данией (2:0) выдала невероятную по накалу игру с Чехией (5:6 ОТ). Лучшим бомбардиром на групповом этапе стал Кирилл Семенов, набравший 3 (2+1) очка. Три результативные передачи на свой счет записал Никита Гусев.

Датчане в стартовой игре неожиданно обыграли чехов (2:1), после чего были матчи с Россией (0:2) и Швейцарией (5:3). Лучшие бомбардиры сборной на данный момент — нападающие Фредерик Сторм и Юлиан Якобсен, набравшие по три очка. На счету форварда Патрика Расселла три результативные передачи.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча Россию. Коэффициент на выход наших в полуфинал составляет 1.18, на проход датчан — 4.80.

Прогноз «СЭ»: матч с чехами был скорее исключением — сборная России ставит на грамотный и дисциплинированный хоккей от обороны. Наш выбор — победа России при тотале меньше 5.5 с коэффициентом 2.22.

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