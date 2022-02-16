Данию Россия пройдет легко. А вот что будет дальше?

После четвертьфинала российскую сборную будут ждать по-настоящему сильные соперники.

Сборной России грех жаловаться на судьбу. Легче путь к медалям до начала Олимпиады сложно было представить. Любой другой четвертьфиналист в эту минуту мечтал бы оказаться на нашем месте. При всем уважении к проводящей турнир жизни датской команде бояться ее смешно. Так же, как и приводить древний опыт ветеранов НХЛ типа Бедкера и Нильсена в качестве невероятного козыря соперника по четвертьфиналу. Важен их уровень в формате «здесь и сейчас». Чешские «пенсионеры» Крейчи, Соботка и Червенка не сумели далеко затащить на своих плечах чешскую сборную.

16.02.2022 | Россия — Дания

Датчане — организованная команда, действующая по строгой системе. Они могут доставить много проблем, если отнестись к ним без должного настроя. Но провести пару матчей подряд с полной концентрацией за два дня северянам будет сложно. Непростая игра с Латвией потребовала от Дании полной выкладки. Потраченные силы и эмоции восстановить менее чем за сутки почти нереально. Это не Канада, которая без особого напряжения валяла дурака с китайцами, понимая, что рано или поздно их дожмет. Уровень сопротивления был минимальный. Сильно удивлюсь, если у нашей команды возникнут огромные проблемы в четвертьфинале.

Представить, какой соперник может выпасть россиянам в следующей стадии, не так просто. Даже если забыть про приметы в духе дележа шкуры одного хищного животного. Например, совершенно нет уверенности в том, что сборная США спокойно разберется со словаками. Они набирают обороты и, судя по тому, как уверенно победили немцев, могут сделать сенсацию. Финны очень тяжело играют со швейцарцами в последние годы, поэтому и в этой паре ничего не решено. Сборные Швеции и Канады тоже ждет серьезная битва с примерно равными шансами на выход в полуфинал.

Четыре года назад в Пхенчхане у сборной России были сбалансированный состав с именитыми ветеранами и восходящими звездами, опытный тренерский штаб и статус безоговорочного фаворита. Сейчас за душой ничего из этого набора нет.

Даже успешная история игр против Швейцарии ничего не гарантирует. В матче предварительного раунда россиянам банально повезло, а с тех пор потенциальный соперник прибавил. Болеть за альпийцев в их матче против сборной Финляндии тоже бессмысленно. У команды Юкки Ялонена больше индивидуально сильных игроков, но заметны и недостатки, которые можно использовать. По сравнению с предыдущими версиями финской сборной нынешняя менее дружная и голодная.

Рассуждать об «удобстве» можно лишь применительно к сборной Швеции, которая не выглядит монстром ни по игре, ни по составу, ни по потенциалу. Против финнов, канадцев или американцев наша команда безупречно смотрится крайне редко, а обидные поражения не успели выветриться из памяти. Причем во многих случаях у российской команды, отталкиваясь от фамилий, был более интересный и классный подбор игроков.

Даже со сборной Словакии в рамках Олимпиад с 2006 года у нас отрицательный баланс — три поражения в четырех матчах. И кто после этого скажет, что с кем-то придется проще? Это огромное заблуждение.

У сборной России в Пекине не видно запаса прочности, и любой матч приходится вытаскивать на характере, работе и самоотдаче. Тренерский штаб выбрал именно такой путь, скомплектовав команду под себя и проигнорировав нескольких техничных игроков, умеющих созидать. Россияне находятся в ситуации, когда предстоит не смотреть на остальных и отталкиваться только от себя в матче против любого соперника.