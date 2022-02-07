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Сегодня, 08:08

Женские сборный России и Канады по хоккею вышли на задержанный матч Олимпиады в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Женские сборный России и Канады по хоккею вышли на задержанный матч Олимпиады в Пекине.
Женские сборный России и Канады по хоккею вышли на задержанный матч Олимпиады в Пекине.
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Женская сборная Канады по хоккею первой вышла на лед перед матчем группового турнира Олимпиады в Пекине против команды России, информирует пресс-служба ОКР. За ними это сделали соперницы. При этом обе команды были в защитных медицинских масках.

Встреча, которая была задержана на час из-за проблем с безопасностью, должна пройти на «Кадиллак Арене» в Пекине.

По информации CBC, встреча начнется примерно в 8.10 мск.

Россия занимает третье место в группе A (3 очка). Канада идет второй (6 очков). В плей-офф выходят первые три команды.

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