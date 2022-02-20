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Сегодня, 10:55

Жамнов заявил, что хочет продолжить работу со сборной

Жамнов выразил желание продолжить работу со сборной России по хоккею после поражения в финале Олимпиады
Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Жамнов (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал свое будущее в национальной команде после выступления на Олимпийских играх в Пекине.

«Хочу продолжить работу со сборной и работать на чемпионате мира. Контракт с ФХР действует.

Илья Ковальчук прекрасно справился с работой генерального менеджера. Мне бы очень хотелось, чтобы мы продолжили работу в том же тренерском составе и с тем же генеаэральным менеджером", — отметил Жамнов.

Сегодня, 20 февраля, сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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