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Сегодня, 16:58

«Важно добиваться результата». Быков — о победе России над Данией

Вячеслав Быков назвал главным результат после победы России над Данией на Олимпиаде
Владислав Флегонтов
,  
Владимир Пушкарев

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу национальной команды над Данией (2:0) на Олимпиаде в Пекине.

«Главное — добились результата. Напряжение потихоньку спадет, и будем выглядеть и играть еще лучше. Думаю, против чехов будем смотреться интереснее! Но, опять же, важно добиваться результата независимо от красоты и эстетики хоккея. Ребята начали вкатываться в игровой ритм. Желаю им удачи», — сказал Быков «СЭ».

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне, которые уже вышли в четвертьфинал Олимпиады, 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.

Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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