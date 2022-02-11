Главный тренер сборной Чехии Пешан: «Хоккеисты рассчитывают распечатать ворота сборной России на Олимпиаде»

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан поделился мнением о предстоящем матче против сборной России.

«К сожалению, мы не можем бороться за первое место, — цитирует тренера ТАСС. — Но, конечно, мы намерены выиграть у сборной России, потому что мы говорим о двухнедельном турнире, и мы к этому готовы. Россияне еще не пропустили здесь, и мы хотим стать первыми, кто им забьет».

Сборные Чехии и России сыграют в заключительном туре группового этапа олимпийского турнира в субботу, 12 февраля. Российская команда уже обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Сборная России ранее обыграла команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), а Чехия проиграла датчанам (1:2) и выиграла швейцарцев (2:1 Б).