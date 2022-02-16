«На мой взгляд, уровень этой Олимпиады выше». Войнов — после выхода сборной России в полуфинал Игр-2022
Защитник сборной России Вячеслав Войнов прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.
— Что подумали, когда они в меньшинстве убежали 2 в 1? Сердце не екнуло?
— У нас на этом турнире уже столько раз оно екало. Мы стараемся держать себя в руках. Идем вперед.— На этом турнире все соперники сильные. Даже не знаю, кто сильнее, кто слабее.
Готовимся ко всем одинаково. Не все получается у нас. Но все разбираем и готовимся к следующим играм.
— Может это большинство, которое ты реализовал, изменить ситуацию со спецбригадой?
— Нет, ничего не изменится. Мы все наигрываем, все делаем одинаково. Готовимся забивать больше, пока не получается.
— Разница по уровню по сравнению с турниром в Пхенчхане есть?
— На мой взгляд, есть. Здесь команды более сбалансированы, уровень немного повыше. Нет явных аутсайдеров. На мой взгляд, уровень выше.
Напомним, в составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена. Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после «перепосева».