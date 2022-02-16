Защитник сборной России по хоккею Войнов заявил, что уровень Олимпиады в Пекине выше, чем в Пхенчхане

Защитник сборной России Вячеслав Войнов прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.

— Что подумали, когда они в меньшинстве убежали 2 в 1? Сердце не екнуло?

— У нас на этом турнире уже столько раз оно екало. Мы стараемся держать себя в руках. Идем вперед.— На этом турнире все соперники сильные. Даже не знаю, кто сильнее, кто слабее.

Готовимся ко всем одинаково. Не все получается у нас. Но все разбираем и готовимся к следующим играм.

— Может это большинство, которое ты реализовал, изменить ситуацию со спецбригадой?

— Нет, ничего не изменится. Мы все наигрываем, все делаем одинаково. Готовимся забивать больше, пока не получается.

— Разница по уровню по сравнению с турниром в Пхенчхане есть?

— На мой взгляд, есть. Здесь команды более сбалансированы, уровень немного повыше. Нет явных аутсайдеров. На мой взгляд, уровень выше.

Напомним, в составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена. Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после «перепосева».