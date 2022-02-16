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Сегодня, 11:39

Голкипер хоккейной сборной Дании: «Я был в шоке! Вообще у России сильная команда, играть с ними не просто»

Голкипер сборной Дании высказался об игре российских хоккеистов в матче четвертьфинала Олимпиады
Сергей Федоров
Корреспондент

Вратарь хоккейной сборной Дании Себастьян Дам прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче с Россией (1:3) на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня сыграли роль разные факторы. Тяжело играть три матча подряд. Мы знали, что первый период будет для нас сложным, русские будут атаковать. Но по ходу игры нам удавалось снижать их прессинг, в целом наш план сработал. Мы были рядом, но немного не получилось для перехода в овертайм. Мы расстроены.

Слава Войнов вытащил сегодня сумасшедшую шайбу. Я был в шоке! Вообще у России сильная команда, играть с ними не просто», - сказал Дам.

Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после «перепосева».

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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