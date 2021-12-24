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Владелец «Оттавы» Мелник — об ОИ-2022: «Несправедливо отправлять игроков за полмира играть за свои страны»

20:43
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Владелец «Оттавы» Юджин Мелник прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2022.

«Не хочется, что игроки поехали на Олимпиаду и могли бы получить травму. Это страшный сон, и я пережил его. Один раз столкнулся с этим и поплатился шансами на победу в Кубке Стэнли, — приводит слова Мелкина Ottawa Sun. — Каким бы я ни был большим патриотом Канады, несправедливо по отношению к нашей организации или нашим болельщикам отправлять игроков через полмира, в середине сезона, чтобы они играли за свои страны».

22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://ottawasun.com/sports/hockey/nhl/ottawa-senators/garrioch-eugene-melnyk-was-no-fan-of-players-going-to-the-olympics-in-the-first-place

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Анна Горшкова все материалы автора
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