Владелец «Оттавы» Юджин Мелник прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2022.

«Не хочется, что игроки поехали на Олимпиаду и могли бы получить травму. Это страшный сон, и я пережил его. Один раз столкнулся с этим и поплатился шансами на победу в Кубке Стэнли, — приводит слова Мелкина Ottawa Sun. — Каким бы я ни был большим патриотом Канады, несправедливо по отношению к нашей организации или нашим болельщикам отправлять игроков через полмира, в середине сезона, чтобы они играли за свои страны».