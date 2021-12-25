Бывший нападающий сборной России и олимпийский чемпион 2018 года Сергей Мозякин высказал мнение, что отсутствие игроков НХЛ на Играх в Пекине не повлияет на значимость победы.

НХЛ ранее объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине в связи с ситуацией с коронавирусом.

«У нас есть сборная, мы все равно играем, болельщики болеют за нашу страну, — цитирует ТАСС Мозякина. — Какая разница, КХЛ или НХЛ? Я понимаю, что игроки НХЛ считаются лучшими из лучших, но у нас все равно есть команда, она будет биться за страну и пытаться выиграть олимпийское золото. Со стороны спортсмена, для меня нет разницы, есть игроки НХЛ или нет, мы туда едем выигрывать золото».

Также спортсмен добавил, что олимпийское золото является для него высшей наградой.

«Для меня олимпийская золотая медаль — это высший уровень, она у меня была самая запоминаемая, и я к этому очень долго шел. Олимпиада есть Олимпиада. Кто туда едет, а кто нет — это совершенно неважно», — заявил бывший нападающий.

Мозякин завершил карьеру в 2021 году.