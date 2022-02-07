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Сегодня, 09:30

В Госдуме назвали политическим жестом решение женской сборной Канады играть в масках против России

Милонов отреагировал на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент
Матч между сборными России и Канады проходит в респираторах.
Фото AFP

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

«Когда не хотелось идти в школу, можно было нагреть градусник, чтобы он показал повышенную температуру, — сказал Милонов «СЭ». — Тебе именно сегодня нужно поболеть, но это все быстро разоблачалось. У канадцев то же самое. Неуверенность в себе они списывают на боязнь коронавируса. В масках им будет намного тяжелее играть. Любой исход матча будет в их пользу, по их мнению, они будут героями. Это комедия! Канадские спортсменки заразились групповым безумием, а не коронавирусом. Хорошо, что не стали бояться вторжения России в Канаду в это время».

Милонов также назвал канадцев проигравшей стороной.

«Конечно, играть в масках — это жест. Это не просто событие, а некий символ отношения к нашей стране. Символ диктаторства. Либо мы будем такие же, как канадцы. Либо они считают нас чужими. Самое главное, что в этой дикой истории проигравшая сторона — это канадцы, потому что испугались выходить», — добавил Милонов.

Ранее, 7 февраля, хоккеистки сборных Канады и России вышли в масках на матч группового турнира Олимпиады в Пекине.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц.

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