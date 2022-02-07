Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 09:26

«Пускай презерватив на голову наденут». Реакция на отказ сборной Канады выходить на матч с Россией

Болельщики резко высказались об отказе канадских хоккеисток выходить на матч с Россией
Болельщики резко высказались об отказе канадских хоккеисток выходить на матч с Россией.
Фото Reuters

Российские болельщики в соцсетях активно комментируют требование женской сборной Канады по хоккею играть против России на Олимпиаде в защитных масках.

В Instagram ФХР с анонсом этой встречи россияне высказали свое негодование.

Комментарии болельщиков

dyadya_maksim_art: «Пусть засчитают канадцам поражение. Я считаю это подло, не выходить на лед из-за каких-то тестов».
maximid_: «Они еще и в масках играют что за бред ахаххаа».
planetazemlya501: «Игра в масках это трэш от китайских организаторов!».
egorov.valery: «Надо было уводить команду. Был бы скандал, но этого как раз и не хватает в том бреде, что сейчас творится».
maslov_k92: «Пускай канадки презерватив на голову наденут, ну и бред!».

Напомним, что хоккеистки сборных Канады и России играют в масках в матче группового турнира Олимпиады в Пекине.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды, по требованию Канады, вышли на лед в масках. В них они будут играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у российской команды. Канадки во втором периоде обыгрывают россиянок со счетом 4:0.

5
2
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ИИХФ Тардиф лично принимал решение о проведении матча Россия — Канада на Олимпиаде

В Госдуме назвали политическим жестом решение женской сборной Канады играть в масках против России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости