«Пускай презерватив на голову наденут». Реакция на отказ сборной Канады выходить на матч с Россией

Российские болельщики в соцсетях активно комментируют требование женской сборной Канады по хоккею играть против России на Олимпиаде в защитных масках.

В Instagram ФХР с анонсом этой встречи россияне высказали свое негодование.

Комментарии болельщиков

dyadya_maksim_art: «Пусть засчитают канадцам поражение. Я считаю это подло, не выходить на лед из-за каких-то тестов».

maximid_: «Они еще и в масках играют что за бред ахаххаа».

planetazemlya501: «Игра в масках это трэш от китайских организаторов!».

egorov.valery: «Надо было уводить команду. Был бы скандал, но этого как раз и не хватает в том бреде, что сейчас творится».

maslov_k92: «Пускай канадки презерватив на голову наденут, ну и бред!».

Напомним, что хоккеистки сборных Канады и России играют в масках в матче группового турнира Олимпиады в Пекине.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды, по требованию Канады, вышли на лед в масках. В них они будут играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у российской команды. Канадки во втором периоде обыгрывают россиянок со счетом 4:0.