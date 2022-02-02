В Федерации хоккея Латвии сообщили, что товарищеский матч с Россией остается в силе

Товарищеский матч между сборными России и Латвии перед стартом олимпийского турнира в Пекине остается силе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

«Команда сегодня вылетела, те, кто сел в самолет, здоровы. Кто не вылетел, не соответствуют медицинским стандартам. Матч против команды России остается в силе», — сказал Козиолс.

Ранее появилась инфомрция, что игроки сборной Латвии Карлис Чуксте и Артурс Кулда не примут участие в Олимпиаде из-за коронавируса.

Матч между Латвией и Росией состоится 5 февраля.