Хоккеист Филппула будет знаменосцем сборной Финляндии на Олимпиаде-2022

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Валттери Филппула будет знаменосцем сборной Финляндии на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине.

Он станет четвертым финским хоккеистом, который пронесет флаг на церемонии открытия Олимпийских игр.

Ранее такой чести удостаивались Йорма Валтонен, Тимо Бломквист и Вилле Пелтонен.

37-летний Филппула — обладатель Кубка Стэнли-2008 в составе «Детройта», бронзовый призер Олимпийских игр-2010.

В текущем сезоне он выступает за швейцарский клуб «Серветт».