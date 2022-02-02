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Сегодня, 18:09

Хоккеист Филппула будет знаменосцем сборной Финляндии на Олимпиаде-2022

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Валттери Филппула будет знаменосцем сборной Финляндии на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине.

Он станет четвертым финским хоккеистом, который пронесет флаг на церемонии открытия Олимпийских игр.

Ранее такой чести удостаивались Йорма Валтонен, Тимо Бломквист и Вилле Пелтонен.

37-летний Филппула — обладатель Кубка Стэнли-2008 в составе «Детройта», бронзовый призер Олимпийских игр-2010.

В текущем сезоне он выступает за швейцарский клуб «Серветт».

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Валтери Филппула
Олимпиада
Сборная Финляндии по хоккею
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