Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 15:56

Третьяк: «Российским хоккеистам нужно избегать удалений в матче с финнами»

Третьяк заявил, что сборной России в финале Олимпиаде нельзя ошибаться и удаляться
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хоккеистам сборной России нужно сыграть дисциплинировано в финале Олимпийских игр против команды Финляндии.

«Много голов не будет, все будет зависеть от дисциплины и игры вратаря. Нам нельзя удаляться, потому что финны в большинстве очень хорошо играют, — цитирует ТАСС Третьяка. — Будет такая же игра, как со шведами — все в одну шайбу. Нельзя ошибаться в обороне, будет вязкая игра».

«Финны играют от обороны со всеми, на контратаках, знают, что мы обязательно полезем на ворота», — добавил Третьяк.

В воскресенье, 20 февраля, сборная России по хоккею сыграет против Финляндии в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине. Начало встречи — в 7.10 по московскому времени.

Следить за ходом финального матча Олимпиады Россия — Финляндия можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале в 7.10 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13767781
Владислав Третьяк
0
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
МОК не будет комментировать спор о награждении призеров командного турнира фигуристов
Итоги парного турнира на Олимпиаде! Live с Бетиной Поповой — в 21:00
Экипаж Сергеевой и Беломестных занимает 13-е место перед последней попыткой в соревнованиях двоек на Олимпиаде
«Большунов — король лыж. У него на медали написано «50 км». Вяльбе — об историческом выступлении лыжников
Поздняков подтвердил, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ пар
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илья Воробьев поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости