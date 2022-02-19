Третьяк: «Российским хоккеистам нужно избегать удалений в матче с финнами»

Третьяк заявил, что сборной России в финале Олимпиаде нельзя ошибаться и удаляться

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хоккеистам сборной России нужно сыграть дисциплинировано в финале Олимпийских игр против команды Финляндии.

«Много голов не будет, все будет зависеть от дисциплины и игры вратаря. Нам нельзя удаляться, потому что финны в большинстве очень хорошо играют, — цитирует ТАСС Третьяка. — Будет такая же игра, как со шведами — все в одну шайбу. Нельзя ошибаться в обороне, будет вязкая игра».

«Финны играют от обороны со всеми, на контратаках, знают, что мы обязательно полезем на ворота», — добавил Третьяк.

В воскресенье, 20 февраля, сборная России по хоккею сыграет против Финляндии в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине. Начало встречи — в 7.10 по московскому времени.

Следить за ходом финального матча Олимпиады Россия — Финляндия можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале в 7.10 (мск).