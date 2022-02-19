Илья Воробьев поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился мнением о финале Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией.

«Сборная Финляндии — очень системная команда, здорово играет в обороне и блокирует очень много бросков. Эта команда делает все для достижения результата. Как сказал тренер финнов, они — воины, но наши ребята тоже воины, и дай бог им удачи и успеха.

Скорее всего, матч решит один гол, и надо будет забить его любыми путями, строго сыграв в обороне и поменьше удаляться, реализовывать свои моменты и не дать сделать этого финнам. Будет плотная игра — сейчас мы, как и финны, хорошо играем в обороне. Это будет хоккей в противостоянии за первое место, где борьба за каждый метр будет до последней капли крови", — приводит слова Воробьева ТАСС.

Сборная России в воскресенье, 20 февраля, сыграет в финале олимпийского хоккейного турнира против команды Финляндии. Встреча начнется в 7:10 мск.