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Сегодня, 14:31

Илья Воробьев поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился мнением о финале Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией.

«Сборная Финляндии — очень системная команда, здорово играет в обороне и блокирует очень много бросков. Эта команда делает все для достижения результата. Как сказал тренер финнов, они — воины, но наши ребята тоже воины, и дай бог им удачи и успеха.

Скорее всего, матч решит один гол, и надо будет забить его любыми путями, строго сыграв в обороне и поменьше удаляться, реализовывать свои моменты и не дать сделать этого финнам. Будет плотная игра — сейчас мы, как и финны, хорошо играем в обороне. Это будет хоккей в противостоянии за первое место, где борьба за каждый метр будет до последней капли крови", — приводит слова Воробьева ТАСС.

Сборная России в воскресенье, 20 февраля, сыграет в финале олимпийского хоккейного турнира против команды Финляндии. Встреча начнется в 7:10 мск.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13766429
Илья Воробьев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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