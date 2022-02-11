Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги матча сборной России на групповом турнире Олимпиады-2022 против Дании (2:0).

«Главное — победа. Ребята стараются, но 10 минут играли в большинстве и ни одного гола — это настораживает. Надо усиливать игру в большинстве, тогда будут голы. Есть у нас хорошие мастера», — приводит слова Третьяка ТАСС.

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.