Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 10:30

«Надо усиливать игру в большинстве, тогда будут голы». Третьяк — о победе сборной России над Данией

Президент ФХР Третьяк прокомментировал победу сборной России в матче с Данией на ОИ-2022
Сергей Разин
корреспондент

Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги матча сборной России на групповом турнире Олимпиады-2022 против Дании (2:0).

«Главное — победа. Ребята стараются, но 10 минут играли в большинстве и ни одного гола — это настораживает. Надо усиливать игру в большинстве, тогда будут голы. Есть у нас хорошие мастера», — приводит слова Третьяка ТАСС.

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/13677797
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
3
0
Читайте также
Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по ситуации с Валиевой
Жамнов дал оценку игре сборной России в матче с Данией на Олимпиаде в Пекине
Скандал в скелетоне: лидер сборной Никитина обрушилась с критикой на федерацию
Главный тренер сборной Дании: «Россия может победить на Олимпиаде в Пекине»
Олимпиада-2022: Большунов и лыжники бьются за медали и официальное сообщение по Валиевой. Онлайн-трансляция
Жамнов заявил, что Плотников сыграет в матче с Чехией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Много передач, мало угроз у первого звена». Жамнов — о низкой результативности

«Пытались сейчас с игроками переговорить после матча». Жамнов — невыполнении игрового задания
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости