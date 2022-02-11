«Много передач, мало угроз у первого звена». Жамнов — о низкой результативности
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча группового турнира Олимпиады против Дании (2:0) объяснил причины низкой результативности первого звена.
— С чем связываете 0 очков у первого звена в двух матчах, и, соотвественно, будут ли перемены в следующей игре?
— Много передач, мало угроз у первого звена. По большому счету то, что они пытаются сделать, наверно, этот лишний пас, все время у них присутствует. Поэтому у них нет такой угрозы. В плане игры в зоне атаки — да, у них там бывают некоторые смены, когда они возят соперника, но именно до финального броска ситуация иногда не доходит. Иногда очень увлекаются.
— Перемен ждать в следующем матчу?
— Посмотрим. Как говорят, утро вечера мудренее. У нас есть 24 часа, чтобы все обдумать, проанализировать и сделать правильные выводы. Завтра уже будем думать перед матчем с чехами.
— Пока поменяли Ткачева на Семёнова.
— Да, это была вынужденная перестановка, потому что нужна была мощь в центре. Думаю, Ткачев справится.
— Очень радует Федотов. Но в следующем матче вы дадите ему отдохнуть, или пускай играет дальше?
— Посмотрим. У нас есть тренер вратарей, он скажет.