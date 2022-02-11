Главный тренер сборной России Жамнов заявил, что будет думать над возможными перестановками в составе

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча группового турнира Олимпиады против Дании (2:0) объяснил причины низкой результативности первого звена.

— С чем связываете 0 очков у первого звена в двух матчах, и, соотвественно, будут ли перемены в следующей игре?

— Много передач, мало угроз у первого звена. По большому счету то, что они пытаются сделать, наверно, этот лишний пас, все время у них присутствует. Поэтому у них нет такой угрозы. В плане игры в зоне атаки — да, у них там бывают некоторые смены, когда они возят соперника, но именно до финального броска ситуация иногда не доходит. Иногда очень увлекаются.

— Перемен ждать в следующем матчу?

— Посмотрим. Как говорят, утро вечера мудренее. У нас есть 24 часа, чтобы все обдумать, проанализировать и сделать правильные выводы. Завтра уже будем думать перед матчем с чехами.

— Пока поменяли Ткачева на Семёнова.

— Да, это была вынужденная перестановка, потому что нужна была мощь в центре. Думаю, Ткачев справится.

— Очень радует Федотов. Но в следующем матче вы дадите ему отдохнуть, или пускай играет дальше?

— Посмотрим. У нас есть тренер вратарей, он скажет.