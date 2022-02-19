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Сегодня, 12:23

«Без шайбы она всегда играет от обороны». Федоров оценил силу Финляндии перед финалом с Россией на Олимпиаде

Тренер сборной России Федоров заявил, что Финляндия очень организованная команда
Артем Бухаев
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Игорь Рабинер

Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров в преддверии финального матча Олимпиады в Пекине против команды Финляндии поделился ожиданиями от встречи.

— Много лет играем с Финляндией плохо. Почему? Как это преодолеть?

— Финская команда очень организована. Без шайбы она всегда играет от обороны. Есть мастера в команде. Играют целой командой в такой хоккей, расслабляться нельзя. Нужно держать ногу на педали газа. Нельзя сбавлять темп. Мы должны играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала. Идти вперед, играть плотно. Концентрация на нашей команде, а не на сопернике.

— Тренерский штаб знает, как обыгрывать финнов на Олимпиаде. Это может как-то повлиять?

— Тогда мы были игроками. Прошло очень много лет. Опыт остался, но у нас много разных игроков из разных клубов. Ситуация сейчас другая. Мы знаем финнов, продолжаем работать. Игра покажет, как это все происходит.

— Вы согласны с утверждением, что сборная России это отражение Финляндии по стилю игры?

— Наверное, в каких-то моментах да. Маленькая площадка диктует определённые защитные действия. Отчасти могу согласиться с таким мнением.

В воскресенье, 20 февраля, сборная России по хоккею сыграет против Финляндии в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине. Начало встречи — в 7.10 по московскому времени.

Следить за ходом финального матча Олимпиады Россия — Финляндия можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале в 7.10 (мск).

Сергей Федоров
Сборная России по хоккею
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