Ткачев заявил, что в финале Олимпиады выиграет та команда, которая психологически лучше готова

Нападающий сборной России по хоккею Владимир Ткачев поделился ожиданиями от предстоящего матча против Финляндии в финале Олимпиады-2022.

— Что скажете про финнов? Очень много игроков оттуда играют в КХЛ.

— Они в целом системная, организованная команда. Играют по тренерскому заданию, не рискуют, здорово играют в обороне, будут стараться играть на контратаках. Здесь дисциплина опять же будет на первом плане.

— То, что на полдня меньше на отдых не должно сказаться физически?

— Да нет, я думаю. Прекрасно знаем, как готовиться.

— Чувствуешь, что завтра твой главный матч в жизни?

— Да, возможно.

— Возможно?

— Большие матчи всегда бывают. Дай Бог, чтоб их было больше. На данный момент, да, самый главный.

— Такой же вопрос задали тренеру финнов. Он сказал, что его жизнь не изменится, выиграют они или проиграют, что это не самый главный матч.

— В битве равных побеждает психология, поэтому, наверно, это психология — относиться спокойно, возможно, где-то не придавать значения, а просто выходить и делать свою работу, чтобы не выгореть.

— Вы психологически готовы?

— Да, мы готовы.

Финал пройдет 20 февраля, начало в 07.10 по московскому времени.