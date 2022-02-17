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Сегодня, 04:56

Тардиф высказался об участии игроков НХЛ в следующей Олимпиаде

Виктория Кравченко

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об участии игроков НХЛ в следующей зимней Олимпиаде.

В декабре 2021 года НХЛ сообщила, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.

«С НХЛ у нас есть определенные договоренности, какие-то решения были отменены из-за коронавируса, переговоры с лигой продолжаются, все настроены позитивно. Но сейчас мы можем с большим оптимизмом говорить о следующей Олимпиаде. Мы поняли, что все соглашения надо подписывать заблаговременно. В Сочи были свои трудности в плане соглашения с НХЛ, но скажу, что лига тоже начала понимать, что досадно, что лучшие хоккеисты не приехали. Надеюсь, что такого больше не будет», — цитирует Тардифа ТАСС.

Завтра, 18 февраля, хоккейные сборные Швеции и России сыграют в полуфинальном матче Олимпиады. Этот матч начнется в 16.10 (мск).

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13735423
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