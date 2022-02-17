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Сегодня, 04:47

Международная федерация хоккея обратится в МОК с просьбой увеличить женские команды на Олимпиаде

Виктория Кравченко

Международная федерация хоккея (IIHF) хочет обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с вопросом о возможном увеличении количества участников женского турнира до 12, рассказала глава комитета женского хоккея IIHF Сюзанна Колбенхойер.

В женском олимпийском хоккейном турнире на данный момент участвует до 10 сборных.

«Интерес к этому виду спорта только нарастает. Мы увеличили количество команд до 10, в дальнейшем обратимся в МОК с просьбой о возможности увеличить их до 12», — цитирует Колбенхойера ТАСС.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Хоккей
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