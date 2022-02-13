Стали известны все пары первого раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
Канада сыграет с Китаем в первом раунде плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
13 февраля завершился групповой этап олимпийского хоккейного турнира на Играх 2022 года в Пекине.
Четыре сборные: США (из группы А), Россия (из группы В), а также команды Финляндии и Швеции (группа С) напрямую вышли в четвертьфинал турнира.
Остальные восемь сборных попали в квалификационный раунд.
Во вторник, 15 февраля, сыграют:
Канада — Китай;
Дания — Латвия;
Чехия — Швейцария;
Германия — Словакия.
Сборная России в четвертьфинале олимпийского турнира в среду, 16 февраля, встретится с победителем матча между командами Дании и Латвии.
Новости