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Сегодня, 19:20

Тренер сборной Китая по хоккею Ковалев остался доволен игрой команды на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалев оценил выступление команды на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира.

В воскресенье сборная Китая уступила канадцам со счетом 0:5.

«Немножко потерялись в первые десять минут, так как соперник быстро выскочил, забил. Думаю, игра по-другому бы сложилась, если бы мы не дали забить быстрые голы. Но, думаю, все равно команда показывает достойный результат», — сказал Ковалев ТАСС.

Ранее на Олимпиаде китайцы проиграли также командам США (0:8) и Германии (2:3).

«Ребята стараются, выкладываются играть по максимуму. Люди вообще ожидали, что мы будем проигрывать 0:15, 0:20, поэтому команда достойно выступает, достойно выглядит, показывает интересную игру, просто реализация моментов немного страдает. В общем, мы довольны, как команда играет. Конечно, не хватает сил сыграть ровно 60 минут, но они показывают достойный хоккей», — добавил он.

В матче за выход в 1/4 финала китайцы сыграют с канадцами. «Нам не в чем добавлять. Нужно обращать внимание на первые 10 минут, чтобы не дать сопернику забить», — подчеркнул Ковалев.

Источник: https://tass.ru/sport/13696149
Алексей Ковалев
Олимпиада
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