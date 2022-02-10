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Сегодня, 13:58

Словак Слафковски стал первым 17-летним хоккеистом за 38 лет, которому удалось забросить шайбу на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Словацкий нападающий Юрай Слафковски стал первым 17-летним хоккеистом за последние 38 лет, которому удалось забросить шайбу на Олимпиаде.

Сегодня, 10 февраля, в первом матче словаков на Играх в Пекине против Швеции Слафковски сделал дубль. Предыдущим 17-летним хоккеистом, которому удалось забить на Олимпийских играх, был американец Эд Ольчик в 1984 году.

Несмотря на дубль Слафковски, Словакия проиграла Швеции со счетом 2:6.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир будет длиться с 9 по 20 февраля.

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