Словак Слафковски стал первым 17-летним хоккеистом за 38 лет, которому удалось забросить шайбу на Олимпиаде

Словацкий нападающий Юрай Слафковски стал первым 17-летним хоккеистом за последние 38 лет, которому удалось забросить шайбу на Олимпиаде.

Сегодня, 10 февраля, в первом матче словаков на Играх в Пекине против Швеции Слафковски сделал дубль. Предыдущим 17-летним хоккеистом, которому удалось забить на Олимпийских играх, был американец Эд Ольчик в 1984 году.

Несмотря на дубль Слафковски, Словакия проиграла Швеции со счетом 2:6.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир будет длиться с 9 по 20 февраля.