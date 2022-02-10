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Сегодня, 13:48

Хет-трик Маннинена помог Финляндии обыграть Словакию на Олимпиаде в Пекине

Сборная Финляндии по хоккею обыграла Словакию на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Хоккеисты сборной Финляндии.
Фото Reuters

Сборная Финляндии обыграла Словакию в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине — 6:2.

В составе финнов хет-трик сделал Сакари Маннинен, Миро Аалтонен отличился дублем, а еще одну шайбу забросил Харри Песонен. У словаков оба гола забил 17-летний Юрай Слафковски.

Финляндия возглавила группу C, опережая Швецию по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Словакия занимает последнее, четвертое, место, уступая Латвии по разнице шайб.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа C

Финляндия — Словакия — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы: Слафковски — 1 (Роман), 5:33 — 0:1. Маннинен — 1 (Хартикайнен, Покка), 10:17 — 1:1. Песонен — 1 (бол., Аалтонен, Филппула), 14:22 — 2:1. Аалтонен — 1 (Няттинен), 18:20 — 3:1. Маннинен — 2 (Гранлунд, Лехтонен), 29:28 — 4:1. Слафковски — 2 (Черешняк, Регенда), 31:49 — 4:2. Маннинен — 3 (Хартикайнен), 40:16 — 5:2. Аалтонен — 2 (бол., Оямяки, Ватанен), 54:57 — 6:2.

Вратари: Сятери — Конрад.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (6+13+11) — 33 (9+15+9).

Судьи: Рено, Ромасько.

10 февраля. Пекин. Национальный.

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Сакари Маннинен
Хоккей
Олимпиада
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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