Дубль Слафковски принес Словакии победу в матче за бронзу Олимпиады-2022 против Швеции

Сборная Словакии по хоккею выиграла бронзовые медали Олмпийских игр в Пекине 2022 года.

В матче за 3-е место словаки переиграли Швецию со счетом 4:0.

Автором победной шайбы стал 17-летний форвард Юрай Слафковски, который отличился в начале второго периода. Затем большинство реализовал форвард Самуэль Такач.

Все тот же Слафковски оформил дубль, поразив пустые ворота. Точку в матче поставил Павол Регенда, который также забил в пустые ворота.

Сборная Словакии впервые в истории завоевывает медали на зимних Олимпийских играх.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Матч за 3-е место

Швеция — Словакия — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Слафковски — 6 (Черешняк), 23:17 — 0:1. Такач — 1 (бол., Регенда, Роман), 32:47 — 0:2. Слафковски — 7 (п.в., Цегларик), 58:26 — 0:3. Регенда — 1 (п.в.), 58:46 — 0:4.

Вратари: Лар. Юханссон (58:10 — 58:26, 58:40 — 58:46) — Рыбар.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (8+8+12) — 43 (14+14+15).

Судьи: Гуэн, Ромасько.

19 февраля. Пекин. Национальный.