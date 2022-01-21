Сборная Швеции объявила состав на Олимпиаду в Пекине

Стал известен состав сборной Швеции на Олимпийские игры в Пекине. В команду попали восемь игроков из команд КХЛ, в том числе все три голкипера.

Вратари: Ларс Юханссон (СКА, КХЛ), Магнус Хелльберг («Сочи», КХЛ), Адам Рейдеборн (ЦСКА, КХЛ).

Защитники: Кристиан Фолин («Фрелунда»), Эмиль Юсе («Рапперсвиль», Швейцария), Оскар Фантенберг (СКА, КХЛ), Хенрик Теммернес («Серветт», Швейцария), Эрик Густафссон («Лулео»), Лукас Бенгтссон («Динамо» Минск, КХЛ), Линус Хультстрем («Металлург», КХЛ), Джонатан Пудас («Шеллефтео»).

Нападающие: Матиас Броме («Давос», Швейцария), Джейкоб де ла Роуз, Линус Юханссон (оба — «Ферьестад»), Деннис Эверберг («Регле»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Понтус Хольмберг («Вякше»), Карл Клингберг, Антон Ландер (оба — «Цуг», Швейцария), Юаким Нордстрем, Лукас Валльмарк (оба — ЦСКА, КХЛ), Густав Рюдаль («Ферьестад»), Даниэль Бродин («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Маркус Крюгер («Цюрих», Швейцария), Фредрик Олофссон («Оскархамн»).

На групповом этапе команда Швеции сыграет со сборными Латвии (10 февраля), Словакии (11 февраля) и Финляндии (13 февраля).

Ранее Финляндия, Латвия и Словакия также огласили составы хоккейных сборных на олимпийский турнир.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир должен состояться с 9 по 20 февраля.