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Сегодня, 20:37

Сборная Латвии объявила расширенный состав на хоккейный олимпийский турнир

Иван Шитик
Корреспондент

Тренерский штаб сборной Латвии вызвал в национальную команду 31 хоккеиста, которые будут готовиться к Олимпиаде в Пекине. В финальную версию заявки попадут 25 человек.

Вратари: Ивару Пунненовс («Тайгерс», Швейцария), Янис Калниньш («Векше», Швеция), Кристерс Гудлевскис («Брюнэс», Швеция), Эрикс Витольс («Динамо» Рига, КХЛ), Рудольфс Лаздиньш (ХК «Рига).

Защитники: Оскарс Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Кристапс Зиле, Карлиш Чуксте, Патрик Озольс (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Янис Якс («Сочи», КХЛ), Увис Балинскис («Ливтивнов», Чехия), Роберт Маммич («Злин», Чехия), Артур Кулда («Пингвинс», Германия), Наурис Совер («Ла-Шо», Швейцария).

Нападающие: Лаурис Дарзиньш, Николай Елисеев, Даниелс Берзиньш, Мартиньш Карсумс, Гинтс Мейя (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Микс Индрашис, Рихардс Букартс (оба — «Адмирал»), Родриго Аппле («Эребру», Швеция), Каспарс Даугавиньш («Берн», Швейцария), Рональд Кинг («Лозанна», Швейцария), Денисс Смирновс («Серветт», Швейцария), Оскар Бантна («Юкурит», Финляндия), Мартиньш Дзиркалс («Плзень», Чехия), Роберт Бухарест («Витковице», Чехия), Ренарс Крастенбергс («Виллахер», Австрия), Андрис Джериньш («Блэк Уингз», Австрия).

Олимпиада
Сборная Латвии по хоккею
ХК Динамо (Рига)
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