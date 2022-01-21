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Сегодня, 15:39

Более 10 хоккеистов сборной остаются в отеле в Москве и не тренируются из-за ковида

Более 10 хоккеистов сборной России не проводят тренировки из-за ковида
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По данным «СЭ», более 10 игроков олимпийской сборной России пока не приступили к тренировкам в Новогорске из-за положительных тестов на ковид. Они продолжают оставаться в отеле в Москве.

При этом некоторые из них точно не смогут присоединиться к команде к понедельнику.

17 января ФХР объявила расширенный список из 37 игроков на Олимпиаду-2022, а в окончательную заявку войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Хоккей
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
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