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Сегодня, 09:35

Сборная Дании по хоккею объявила состав на Олимпиаду

Роман Шишов
Корреспондент

Стал известен состав сборной Дании на предстоящую Олимпиаду в Пекине. В него вошли 25 игроков.

Состав сборной Дании:

вратари — Патрик Гэлбрейт («Сеннерйюск»), Фредерик Диков («Оденсе»), Себастиан Дам («Клагенфурт»);

защитники — Оливер Ларсен («Оскарсхамн»), Эмиль Кристенсен («Швеннингер»), Маркус Лауридсен, Никлас Йенсен («Йокерит»), Йеспер Йенсен Аабо, Оливер Лауридсен, Маттиас Лассен (все — «Мальмо»), Филлип Браггиссер («Вольфсбург»);

нападающие — Никлас Йенсен («Йокерит»), Миккель Бедкер («Лугано»), Фредерик Сторм («Ингольштадт»), Ник Олесен («Седертелье»), Маттиас Асперуп («Херлев»), Мортен Мадсен («Тимра»), Франс Нильсен («Детройт»), Йеспер Йенсен («Фредериксхавн»), Мортен Полсен, Матиас Бау (оба — «Хернинг»), Николай Мейер («Эссят»), Юлиан Якобсен («Ольборг»), Петер Регин («Амбри Пиотта»), Патрик Расселл Линчепинг»).

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

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