Сборная Дании по хоккею объявила состав на Олимпиаду
Стал известен состав сборной Дании на предстоящую Олимпиаду в Пекине. В него вошли 25 игроков.
Состав сборной Дании:
вратари — Патрик Гэлбрейт («Сеннерйюск»), Фредерик Диков («Оденсе»), Себастиан Дам («Клагенфурт»);
защитники — Оливер Ларсен («Оскарсхамн»), Эмиль Кристенсен («Швеннингер»), Маркус Лауридсен, Никлас Йенсен («Йокерит»), Йеспер Йенсен Аабо, Оливер Лауридсен, Маттиас Лассен (все — «Мальмо»), Филлип Браггиссер («Вольфсбург»);
нападающие — Никлас Йенсен («Йокерит»), Миккель Бедкер («Лугано»), Фредерик Сторм («Ингольштадт»), Ник Олесен («Седертелье»), Маттиас Асперуп («Херлев»), Мортен Мадсен («Тимра»), Франс Нильсен («Детройт»), Йеспер Йенсен («Фредериксхавн»), Мортен Полсен, Матиас Бау (оба — «Хернинг»), Николай Мейер («Эссят»), Юлиан Якобсен («Ольборг»), Петер Регин («Амбри Пиотта»), Патрик Расселл («Линчепинг»).
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
A roster 75 years in the making.— IIHF (@IIHFHockey) January 18, 2022
With only World Championship experience to their name, @DKIshockey ?? is looking to leave their mark in their first-ever Olympic appearance.
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