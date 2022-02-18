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Сегодня, 14:18

Россия — Швеция: Шипачев и Гусев начнут матч в разных звеньях

Сборная России по хоккею объявила состав на матч против Швеции в полуфинале Олимпиады
Сергей Ревенко
Корреспондент
Капитан сборной России Вадим Шипачев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России по хоккею объявила состав на матч 1/2 финала Олимпийских игр против сборной Швеции. Начало встречи в 16.10 по московскому времени.

В составе звеньев произошли изменения: капитан Вадим Шипачев начнет игру с Чибисовым и Семеновым, А Никита Гусев будет играть с Ткачевым и Грицюком.

Состав сборной России:

Вратари: Федотов, Билялов

Чибисов — Шипачев — Семенов, Никишин — Нестеров

Гусев — Ткачев — Грицюк, Яковлев — Елесин

Слепышев — Карнаухов — Воронков, Телегин — Войнов

Плотников — Андронов — Григоренко, Шарипзянов, Каюмов

Следить за ходом матча Россия — Швеция можно в онлайн-трансляции «СЭ».

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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