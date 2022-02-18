Сборная России по хоккею объявила состав на матч против Швеции в полуфинале Олимпиады

Сборная России по хоккею объявила состав на матч 1/2 финала Олимпийских игр против сборной Швеции. Начало встречи в 16.10 по московскому времени.

В составе звеньев произошли изменения: капитан Вадим Шипачев начнет игру с Чибисовым и Семеновым, А Никита Гусев будет играть с Ткачевым и Грицюком.

Состав сборной России:

Вратари: Федотов, Билялов

Чибисов — Шипачев — Семенов, Никишин — Нестеров

Гусев — Ткачев — Грицюк, Яковлев — Елесин

Слепышев — Карнаухов — Воронков, Телегин — Войнов

Плотников — Андронов — Григоренко, Шарипзянов, Каюмов

Следить за ходом матча Россия — Швеция можно в онлайн-трансляции «СЭ».