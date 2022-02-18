Россия — Швеция: Шипачев и Гусев начнут матч в разных звеньях
Сборная России по хоккею объявила состав на матч против Швеции в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею объявила состав на матч 1/2 финала Олимпийских игр против сборной Швеции. Начало встречи в 16.10 по московскому времени.
В составе звеньев произошли изменения: капитан Вадим Шипачев начнет игру с Чибисовым и Семеновым, А Никита Гусев будет играть с Ткачевым и Грицюком.
Состав сборной России:
Вратари: Федотов, Билялов
Чибисов — Шипачев — Семенов, Никишин — Нестеров
Гусев — Ткачев — Грицюк, Яковлев — Елесин
Слепышев — Карнаухов — Воронков, Телегин — Войнов
Плотников — Андронов — Григоренко, Шарипзянов, Каюмов
Следить за ходом матча Россия — Швеция можно в онлайн-трансляции «СЭ».
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