Сборная Финляндии благодаря голу Маннинена обыграла Словакию и вышла в финал Олимпиады-2022

Сборная Финляндии по хоккею в полуфинале Олимпиады-2022 обыграла Словакию со счетом 2:0.

На 16-й минуте отличился Сакари Маннинен, который выступает за «Салават Юлаев», а за минуту до конца третьего периода Харри Песонен забросил в пустые ворота.

Финляндия вышла в финал олимпийского турнира, где встретится с победителем матча Россия — Швеция. Финал пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.

Олимпийские игры-2022

Хоккей. 1/2 финала

Финляндия — Словакия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Маннинен — 4 (Линдбом, Ватанен), 15:58 — 1:0. Песонен — 3 (п.в., Хартикайнен, Покка), 59:21 — 2:0.

Вратари: Сятери — Рыбар (58:22 — 59:21).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 27 (9+12+6) — 28 (8+13+7).

Судьи: Бьерк, Ромасько.

18 февраля. Пекин. Национальный.