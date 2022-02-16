Сборная России обыграла Данию и вышла в полуфинал Олимпиады-2022

Сборная России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады-2022 обыграла Данию со счетом 3:1.

В составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена.

Таким образом, Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после перепосева.

Олимпийские игры-2022

Хоккей. 1/4 финала

Россия — Дания — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шипачев — 1 (Гусев, Яковлев), 13:01 — 1:0. Нильсен — 2 (бол., Бау-Хансен, М. Лауридсен), 22:57 — 1:1. Нестеров — 2 (Гусев, Грицюк), 34:36 — 2:1. Войнов — 1 (бол., Шипачев, Грицюк), 55:45 — 3:1.

Вратари: Федотов — Дам (58:05 — 59:13, 59:18).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (18+10+12) — 18 (1+5+12).

Судьи: Кэмпбелл, Франо.

16 февраля. Пекин. Cadillac Arena.