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Сегодня, 21:33

Сергей Гимаев рассказал о сильных сторонах Дании перед матчем с Россией на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Комментатор, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от четвертьфинального матча хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года между сборными России и Дании.

«Мы уже играли с Данией, поэтому знаем, что это непростая команда. Это не та Дания, которая была раньше. Сейчас вообще происходит рост европейского хоккея: все команды выровнялись, поэтому к каждой из них относиться нужно особенно серьезно. Датчане это доказали, выиграв три встречи из четырех на Олимпиаде. Они уступили только нашей сборной, да и то в упорной борьбе. Россия, конечно, фаворит в четвертьфинале, но Данию нельзя недооценивать. Мы видим, сколько команд на этом обожглось. Они уже обыграли чехов, швейцарцев и латышей.

У датчан есть сильные стороны: хорошая организация игры, невероятная реализация моментов, они строго играют в обороне. В матче с Латвией они реализовали все свои моменты: три момента — три шайбы, с чехами у них было два момента — две заброшенные шайбы. Встреча со швейцарцами тоже не исключение.

Уверен, мы строго проведем этот матч — так, как мы сыграли с датчанами на групповом этапе. В первом периоде постараемся забить первыми, а лучше не одну шайбу — в таком случае нас это раскрепостит, даст возможность играть по счету", — сказал Гимаев «Чемпионату».

16 февраля в Пекине (Китай) сборная России по хоккею сыграет с Данией в 1/4 финала Олимпиады-2022. Встреча начнется в 09.00 по московскому времени.

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Источник: https://www.championat.com/
Сергей Гимаев-младший
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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