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Сегодня, 15:58

Илья Ковальчук: «В нашей команде у всех отрицательные тесты. Надеюсь, и у швейцарцев тоже»

Ковальчук сообщил, что у сборной России по хоккею все тесты на коронавирус отрицательные
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов за день до первого матча на Олимпиаде с командой Швейцарии.

— Нет опасения, что завтра перед матчем заставят играть в масках?

— Как я понял, сегодня на директорате сказали, что команды [женские сборные России и Канады] не обязаны были играть в масках. Они сами договорились с канадками играть в масках, чтобы избежать инцидентов.

— У нас есть гарантия, что в масках не будем играть?

- Гарантии никакой нет. Завтра посмотрим. Но я знаю, что в нашей команде у всех отрицательные тесты. Надеюсь, и у швейцарцев тоже.

— Во время матча вы будете рядом с командой в раздевалке?

— Нет, в раздевалке будет тренерский штаб. Конечно, до игры буду заходить в раздевалке.

— Что вас больше всего беспокоит в сборной?

— Меня ничего не беспокоит. Мне понравилось, как прошел тренировочный лагерь — две недели в Новогорске и неделя здесь. Все ребята здоровы, у всех огромное желание играть.

— В чем уникальность этого тренерского штаба сборной? Видели, что тренировка началась с того, что Алексей Жамнов и Сергей Федоров работали с центральными нападающими.

— У них есть опыт игры в центре. Они могут подсказать какие-то секреты нашим центральным нападающим, что они и делают. Конечно, это уникальная тренерская бригада с таким опытом.

— Женская сборная Канады требовала тесты у россиян от пяти утра. Мужской команде не придется вставать так рано?

— Нет. У нас игра в 16.40. Нам надо сдать тесты до 12 часов, как обычно.

Илья Ковальчук
Сборная России по хоккею
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