Никишин: «Воронков даже не бил чеха. Они вот симулянты такие»

Защитник сборной России Александр Никишин прокомментировал матч-штраф нападающего Дмитрия Ворнкова, который тот получил в игре против команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде в Пекине.

— Показалось, что чехи были агрессивными, постоянно провоцировали. Это правильное впечатление?

— Они всегда такие, агрессивные. Пару удалений заработали на этом. Цепляются, кусаются. Не отвечать надо было на это.

— Показалось, что на самом деле с Воронковым тоже не все так однозначно, чех же сам на него летел.

— Он даже не бил его. Он развернулся к шайбе. Они вот симулянты такие. Будем исправляться к следующей игре.

— Рады, что все равно выходите в плей-офф с первого места?

— Мы не думаем об этом. Сегодня проиграли. Будем настраиваться на следующую игру.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав 7 очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка), и будет играть в 1/8 финала.