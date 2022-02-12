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Защитник сборной России Никишин после удаления в овертайме обвинил в симуляции чешского хоккеиста

Игорь Рабинер
,  
Владимир Пушкарев
12 февраля. Пекин. Россия — Чехия.
Фото Reuters

Защитник сборной России Александр Никишин подвел итоги матча против команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде в Пекине. Матч стал самым результативным на турнире.

В овертайме чехи реализовали удаление именно 20-летнего хоккеиста.

— Много меньшинства, хорошо что реализовали свое большинство. Много нелепых удалений, — сказал Никишин.

— Что скажешь про овертайм?

— Что тут говорить. Удаление видели.

— С чем оно связано?

— Я ему даже по лицу не попал. Он там падал, симулянт. Я его даже не тронул. Мы должны были выигрывать.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав 7 очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка), и будет играть в 1/8 финала.

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Сборная Чехии по хоккею
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