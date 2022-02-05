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Сегодня, 17:55

Грицюк: «Пока не могу сказать, в каком сочетании буду играть»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий сборной России Арсений Грицюк рассказал, как прошли первые дни в Китае, где проходят Олимпийские игры.

— В первые дни на сборах Новогорске было волнительно — я оказался в новом коллективе с ребятами, на которых все детство равнялся. Я до сих пор впечатлением, но меня очень хорошо приняли в коллектив. Но пока еще ни на кого не покрикиваю.

Пока не могу сказать, в каком сочетании буду играть — сейчас пробуем разные варианты. Нас все время меняют. Но в основном выходил с Семеновым и Гусевым.

На открытие не ходил. Было прохладно, а я переживаю за здоровье. Все-таки такой турнир, которого я так долго ждал. Решил поберечь себя.

Сейчас тренируемся, смотрим новые места в олимпийской деревне. Просто наслаждаемся тем, где находимся. Просто удивила атмосфера и то, что все спортсмены в одном месте. Здесь все профессионалы. Получаю большое удовольствием от этого, — заявил Грицюк.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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